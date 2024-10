In Italia sempre più Comuni “liberi” dai rifiuti: sono 629 (+39 rispetto alla scorsa edizione). Non si arresta la crescita del Sud Italia con 176 Comuni Rifiuti Free (il 28%, + 11 rispetto alla scorsa edizione) ma il primato resta del Nord con 423 (il 67,2%, + 32 nuovi Comuni).

Il Centro fanalino di coda con 30 Comuni (solo il 4,8% e -2 virtuosi)

Tra le regioni a registrare più crescita la Sicilia che raddoppia il numero di Comuni Rifiuti Free (da 9 a 23) e la Sardegna che lo triplica (da 10 a 30) e si aggiudica il 1° posto nella classifica “Cento di questi Consorzi” sotto i 100 mila abitanti con la Comunità Montana del Gennargentu Mandrolisai.

"Non si tratta di una novità, per la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai che, già nel 2019, aveva portato la Sardegna al primo posto in Italia.

Segno di un territorio vivo e attento alle esigenze ambientali - spiega il presidente Alessandro Corona - un territorio che tutela le proprie eccellenze paesaggistiche anche attraverso un’attenta politica di raccolta differenziata. I nostri cittadini meriterebbero una premialità maggiore".

"È con estremo piacere - prosegue il Corona - che ho l’onore di ritirare questo prestigioso riconoscimento che pone la CMGM al primo posto in Italia. Era già accaduto nel 2019 e oggi ci ripetiamo a distanza di alcuni anni. Soprattutto dopo il covid, si tratta di un grande risultato. Questo è merito delle cittadine e dei cittadini che hanno dei comportamenti virtuosi e contribuiscono a rendere il servizio ottimale. Ci terrei a ringraziare, a nome di tutti gli Amministratori, la Societa Formula Ambiente e tutti i suoi operatori per il lavoro che svolgono, quotidianamente. Un ringraziamento particolare all’Ufficio tecnico della CMGM e ai dipendenti coinvolti nel progetto".