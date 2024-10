Ci sarà anche la cantante Maria Giovanna Cherchi tra i protagonisti a Cagliari dell’evento dedicato all’Aereonautica Militare. Si esibirà durante il concerto celebrativo della Banda dell’Aereonautica, accompagnata e diretta in un omaggio alla Sardegna.

Infatti, nell'ambito delle iniziative realizzate in occasione dei "Cento Anni dell'Aeronautica Militare", con il patrocinio di Comune e Regione, venerdì 22 settembre alle ore 21 la Terrazza Umberto I del Bastione di Saint Remy a Cagliari ospita “I nostri primi 100 anni nella terra dei centenari”, evento celebrativo con la partecipazione della Banda musicale dell'Aeronautica Militare.

L'ingresso è libero e gratuito. È tuttavia necessario munirsi preventivamente di prenotazione chiamando il numero 070.7050043 (dal lunedì al venerdì 8/13 e 14/16.30), sino al raggiungimento del numero massimo dei posti disponibili.

Maria Giovanna Cherchi si è detta” emozionata e onorata” per l’invito ricevuto dall’Aeronautica, “che ha inserito la Sardegna tra i luoghi più importanti per celebrare questo importante anniversario e ha voluto dare lustro alla musica della Sardegna nel repertorio”. Questa fortunata stagione musicale è stata così coronata da un altro appuntamento speciale. La cantante bolotanese ha collaborato in passato anche con la Gloria Banda della Brigata Sassari condividendo progetti musicali e di beneficenza.