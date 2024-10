Si è conclusa con un successo, la prima edizione dell’Asinara Trekkin’ Jazz, promosso da Time in Jazz, Tirias ed Escursì, in collaborazione con il parco nazionale dell’Asinara.

Accompagnati dalle note della Funky Jazz Orkestra di Berchidda (maestro Angelo Meloni) e dalle guide esclusive del Parco, i visitatori (circa un centinaio) arrivati da ogni parte della sardegna ma anche dalla penisola (Roma, Torino, Milano, Cuneo) e dall’estero (Inghilterra), hanno avuto modo di partecipare a questo evento sostenuto dal Comune di Porto Torres.

Un viaggio alla scoperta dell’isola, il ponticello sul mare di Campu Perdu, passando per l'Ossario e, per terminare, a Cala Reale. Nel pomeriggio, le guide turistiche hanno accompaganto i turisti alla consocenza della flora e della fauna, aprendo le porte del centro di recupero degli animali marini, ella Casa del Parco e della chiesetta austroungarica.

«Questo progetto ha dato modo di promuovere l'Asinara anche a livello nazionale e internazionale, grazie al patrocinio dell'Unesco e a un format consolidato come Time in Jazz», sottolinea l'Assessora alla Cultura, Alessandra Vetrano. «È stato un evento che ha coniugato perfettamente natura e musica, in maniera giusta e moderata, senza mai esagerare. Tra i partecipanti la maggior parte non aveva mai visto l'Asinara: la località di Cala Reale si è rivelata per loro una bella scoperta. Ne parleranno ai conoscenti, forse la rivisiteranno. È evidente, quindi, che gli eventi, dal lancio alla chiusura, diventano un momento di promozione spontanea dell’Asinara, dove l'organizzazione, oggi come in passato, richiede sforzi maggiori, sia economici che logistici, per la natura stessa dell’isola. Ma l'Asinara fa parte del territorio del Comune di Porto Torres e se é utile incentivare eventi in città, lo é altrettanto farlo nel territorio del Parco, per potenziare quell'immagine di Porto Torres città turistica a tutto tondo che stiamo cercando di alimentare in ogni nostra azione e che siamo sicuri si rafforzerà anche in occasione di Monumenti Aperti, in programma per la prima volta nel borgo di Cala d'Oliva il prossimo 13 maggio. Ringrazio l'Ente Parco per il supporto e il team di Escursì per la cura della parte organizzativa dell'evento che si è svolto ieri. Siamo entrati nella rete di Jazz Island for Unesco, assieme ad altri centri di rilievo culturale della Sardegna, come Alghero, Nuoro, Barumini e Tavolara – ha concluso Vetrano – e la partnership con Time In Jazz potrebbe essere il preludio di una collaborazione da ripetere anche nel territorio cittadino».