Si aggirava in stato confusionale in viale Bonaria, a Cagliari, dopo essersi allontanato dal suo paese, Ulassai, in Ogliastra.

Un anziano di 100 anni è stato soccorso questa mattina dai carabinieri del capoluogo. Ai militari che lo hanno avvicinato non ha saputo fornire il nome e nemmeno indicazioni sulla residenza.

Così, dopo averlo tranquillizzato, grazie ad alcuni suoi ricordi e all'aiuto degli addetti dell'ufficio anagrafe, i carabinieri sono riusciti a identificarlo e a rintracciare chi si occupa di lui. L'anziano, che a settembre compie 101 anni, è stato affidato al badante che lo ha riportato a casa.