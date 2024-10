Domani, domenica 17 maggio alle ore 10.00, in occasione delle celebrazioni dedicate al centenario dell’inizio della 1ª Guerra Mondiale, prenderà il via, dal Comprensorio Polisportivo Militare intitolato al Generale “G. ROSSI” di Cagliari, la manifestazione “L’Esercito Marciava…”.

Con il progetto “L’Esercito Marciava…” si è voluto proseguire idealmente questo processo identitario, pianificando, su tutto il territorio nazionale, una serie di attività promozionali preparatorie all’evento conclusivo che si svolgerà nella città di Trieste il 24 maggio 2015.

L’evento prevede la partenza di una staffetta militare che attraverserà tutta la Sardegna, una mostra statica di mezzi e materiali in dotazione all’Esercito, una mostra di cimeli storici della 1ª Guerra Mondiale, l’esibizione della banda della Brigata “SASSARI” e altre iniziative pubbliche.

In particolare, la staffetta prevede l’impiego di 31 militari che si alterneranno portando, alla stregua di tedofori, il Tricolore Italiano (simbolo di unità nazionale) correndo ininterrottamente 24 ore su 24. I tedofori militari attraverseranno 23 Comuni dell’Isola percorrendo circa 250 da Cagliari a Sassari dove giungeranno nel pomeriggio di lunedì 18 maggio. La staffetta continuerà poi il suo percorso passando da Genova, Parma, Modena, Bologna e tante altre città fino a giungere a Trieste.

La “staffetta” ha lo scopo di rappresentare il movimento di avvicinamento a Trieste, dai punti più lontani del Paese, dei migliaia di cittadini italiani chiamati al fronte. Per far ciò è stato ideato di realizzare una serie di staffette costituite da soldati che attraverseranno tutte le regioni italiane percorrendo 5 itinerari per un totale di circa 4.200 km fino a giungere a Trieste dove, come emblema di condivisione e commemorazione del sacrificio di un popolo intero, verrà issata la Bandiera Italiana in Piazza Unità d’Italia.

Dunque, domani a Cagliari, alla presenza del Comandante del Comando Militare Autonomo della Sardegna Generale di Corpo d’Armata Claudio TOZZI e delle più alte cariche istituzionali civili e militari dell’isola, l’attività prenderà il via con la cerimonia dell’alzabandiera. Successivamente, saranno consegnati ad alcuni studenti, pronipoti di soldati sardi partiti per il fronte, copie degli stati di servizio dei loro bisnonni. Dopo la partenza del primo tedoforo seguirà l’inaugurazione della mostra statica e di quella storica (allestita dal Vice Presidente dell’Associazione Nastro Azzurrò Alberto LECIS). La banda della Brigata “SASSARI” interpreterà i brani più significativi che fecero da cornice all’epoca del 1° conflitto Mondiale. Nel corso della cerimonia interverrà il Presidente del Comitato Storico Scientifico per il centenario della Prima Guerra Mondiale Prof. Aldo ACCARDO.

Lunedì, 18 maggio alle ore 17,00, la "staffetta" arriverà a Sassari in Piazza Castello.

Ad accoglierla ci sarà il Comandante della Brigata “SASSARI” Generale di Brigata Arturo NITTI e le più alte cariche istituzionali civili e militari dell’isola. A Sassari, sempre con il sottofondo delle note suonate dai “Dimonios”, oltre alla mostra statica di mezzi e materiali dell’Esercito, sarà possibile visitare il museo storico della Brigata “SASSARI” all’interno della Caserma “La Marmora” (in Piazza Castello n.9).