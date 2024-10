La comunità di Giba festeggia l'importante traguardo della signora Marietta Matzeu, che entra a far parte del rinomato club dei centenari sardi.

Il sindaco del paese, Andrea Pisanu, celebra l'evento con parole di gioia: "Tantissimi auguri a zia Marietta per i suoi 100 anni. Giba in festa per Zia Marietta Matzeu che oggi 15 febbraio 2024, raggiunge lo splendido traguardo dei 100 anni. La sua lunga giovinezza è per la nostra comunità motivo di orgoglio e compiacimento".

"Nella sicurezza di esprimere il pensiero unanime delle Comunità di Giba e Villarios - conclude il primo cittadino -, tantissimi auguri di buon compleanno".