Nella serata di ieri, un equipaggio della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale è intervenuto a Porto San Paolo, dove era stato segnalato un giovane che a bordo di una moto di grossa cilindrata guidava a velocità sostenuta nel centro abitato mettendo in serio pericolo la vita dei pedoni e di automobilisti.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno intercettato il centauro, Davide Piras, 34enne, al quale è stato intimato l’alt, ma l’uomo non si è fermato e avrebbe tentato di investire uno dei carabinieri per poi proseguire la sua fuga ad alta velocità per le vie del centro abitato.

Dopo un’iniziale inseguimento, i militari, al fine di preservare l’incolumità della popolazione e dello stesso fuggitivo che non indossava nemmeno il casco protettivo, hanno deciso di rallentare la marcia. Attraverso il numero di targa i carabinieri sono risaliti all’indirizzo dell’abitazione del centauro, dove poi lo hanno atteso.

Dai controlli successivi è emerso che l’uomo non aveva mai conseguito la patente per la guida di motocicli.

Il 34enne, una volta rientrato a casa, è stato arrestato per violenza, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, guida in stato di ebbrezza alcolica, guida con patente di categoria diversa, mancato utilizzo del casco e inottemperanza all’invito di fermarsi.

L’uomo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata trattenuto presso la camera di sicurezza del Reparto Territoriale in attesa del rito direttissimo e contestuale convalida dell’arresto.