Sono in corso di accertamento le cause che hanno provocato il decesso di un motociclista svizzero che con la moglie percorreva il Km 150 della SS 125, a bordo della BMW 1.2, in prossimità del comune di Baunei.

Una squadra dei vigili del fuoco di Tortolí è stata inviata sul posto intorno alle ore 12.50 per coadiuvare le operazioni di soccorso.

Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per l'uomo non c'è stato nulla da fare se non accertarne il decesso.

Soccorsa anche la compagna del turista svizzero, anch'essa assistita dai sanitari presenti. Sul posto sono intervenuti 118, Polizia, Carabinieri e Anas.