Ieri pomeriggio ci sono voluti ben 12 km di inseguimento sulla strada statale 125 per consentire alla Polizia di Stato di raggiungere un motociclista che avrebbe fatto registrare al telelaser una spregiudicata velocità di 174 km/h.

Al conducente, un milanese di trent’anni, che non si sarebbe fermato all’alt, una volta raggiunto dall’equipaggio del Distaccamento della Polizia Stradale di Lanusei sono state contestate, oltre alla sanzione prevista per l’eccesso di velocità (ben oltre i 60 km/h rispetto al limite previsto su quella strada), anche quella per non essersi fermato all’alt, ma soprattutto quella prevista dall’art. 126 comma 11 del codice della strada, perché guidava con la patente scaduta.