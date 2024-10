Era senza patente il motociclista di 43 anni di Settimo San Pietro che ha perso una gamba a seguito dell'incidente stradale avvenuto nella notte all'incrocio tra via Pais e via Lai a Cagliari.

Gli agenti della polizia municipale hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto: l'uomo in sella a un Piaggio X8 stava percorrendo via Lai e arrivato all'incrocio si è trovato davanti una Ford Focus guidata da un 32enne di Selargius. Il centauro non ha potuto evitare l'impatto e dopo un volo di alcuni metri è finito sull'asfalto.

È stato subito soccorso da un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso del Brotzu. Il motociclista è stato quindi sottoposto a un intervento chirurgico e i medici sono stati costretti ad amputargli la gamba. La prognosi è riservata.