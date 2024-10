Incidente stradale questa sera nel quartiere Poetto. Un 45enne di Villasor alla guida di un una moto Suzuki gsx r 1000, mentre percorreva il lungosaline diretto verso Quartu Sant'Elena, per cause ancora in fase di accertamento, in prossimità della rotatoria dell'ospedale Marino, ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente sull'asfalto.

Dopo aver colpito violentemente il guard rail la moto ha urtato una Citroen C1 in transito sulla rotatoria, condotta da una donna 47enne di Quartucciu.

Il motociclista è stato sbalzato a terra finendo all'interno della rotatoria; è stato soccorso da un'unità medicalizzata Mike del 118 e trasportato con assegnato codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu di Cagliari. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.