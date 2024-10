Da Giuseppe Biasi e Maria Lai a inediti di Antonio Ballero, Edina Altana, Antonio Corriga, Carmelo Floris e altri, per un totale di quarantatré opere.

Dal 22 giugno il Museo Ortiz di Atzara accoglierà la mostra d’arte “Cent’anni - i maestri della pittura sarda del Novecento”, voluta dall’Associazione Culturale Antonio Corriga, patrocinata dall’Amministrazione comunale e sponsorizzata da numerosi enti pubblici e privati, tra cui il Distretto Culturale del Nuorese, il Gal BMG, l’associazione Città del vino, la Fondazione di Sardegna e il Banco di Sardegna, che ha messo a disposizione ben sette straordinari capolavori della sua collezione.

Un’esposizione, visitabile sino a dicembre, che comprende dipinti, sculture, bronzi, ceramiche e tele, tutti scovati tra collezionisti privati per essere messi a disposizione di tutti. La cerimonia di inaugurazione si terrà sabato 22 giugno alle 19.30.

“Le opere d’arte non dovrebbero restare nascoste, ma bisognerebbe permettere a tutti di conoscerle”, ha affermato Sabina Corriga, curatrice dell’esposizione assieme ad Antonello Carboni, e presidente dell’associazione che porta il nome del grande pittore atzarese.

“Abbiamo cercato solo l’eccellenza tra gli autori, anche per offrire al pubblico il valore di una mostra speciale. Certamente la più prestigiosa mai realizzata sul tema – ha aggiunto -. Siamo in presenza di una collettiva di cui si parlerà per anni, ed è proprio il caso di non perderla. Visitarla aiuterà a comprendere quali straordinari accadimenti culturali siano avvenuti in questo paesino di poche anime ai primi del Novecento”.

“Nel rinnovare la consolidata tendenza pionieristica, Atzara – queste le parole del Sindaco Alessandro Corona – si pone ancora una volta in linea con la tradizione artistica che da oltre cent’anni ne ha qualificato la storia, il nome e l’operato”.