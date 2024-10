Il jazz è un genere musicale che nasce negli Stati Uniti dall’improvvisazione, dalla pura e semplice voglia di cantare, per evadere dalla realtà soffocante e difficile da sopportare.

Il jazz è fascino puro, è un sentimento di libertà.



Il 10 agosto al Porto Turistico di Torre Grande, a ridosso del Ferragosto e in uno scenario unico e suggestivo, chiunque lo desideri, con una semplice prenotazione, potrà partecipare alla Cena Jazz Sotto le Stelle ed assistere al concerto del Mood Element Jazz Trio, formato da giovani e preparatissimi talenti della musica, che daranno vita ad un repertorio che spazia tra le dinamiche dei brani più belli di sempre.



“È un concerto per la ripartenza, che trova slancio nella speranza che desideriamo ritrovare dopo un lungo periodo difficile per tutti” dice Melissa Abis, dell’Associazione Culturale ‘Ecce Cabras Mater tua’, nata per sostenere iniziative che possano restituire ai giovani il desiderio di sognare e realizzare i loro sogni.

“Unire la buona musica ad una cucina di altissimo livello e con un ricco menù, dietro un modestissimo contributo accessibile a tutti, ci è sembrato un bel modo per dare un senso all’estate che tutti desideriamo possa essere l’ultima legata a ristrettezze e privazioni e la prima a riaccendere di entusiasmo e positività l’esistenza di tutti e dei giovani in particolare”.



Per garantirsi il piacere di una bellissima serata è necessario prenotare al 347 123 4985 (Melissa)