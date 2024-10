Il prossimo venerdì 23 marzo 2018 sarà possibile sostenere la ricerca oncologica grazie all’evento organizzato dall’Antica Enoteca Cagliaritana (via Rovereto,8 a Cagliari), in favore di Airc Comitato Sardegna. Una serata con tanti prodotti e specialità della Sardegna in abbinamento ai vini della tenuta Asinara e con degustazione di Chateau d'Yquem 1995, accompagnato da formaggi e dolcetti.

IL PROGETTO. Nei suoi oltre 50 anni di attività Airc ha posto al centro della sua missione la ricerca scientifica in campo oncologico sostenendola con continuità attraverso la raccolta di fondi e con una corretta informazione sui risultati ottenuti, sulla prevenzione e sulle prospettive terapeutiche. Molti pazienti vengono curati con successo e la diagnosi, oggi, può essere accolta con speranza e fiducia, ma per battere la malattia resta ancora tanto da fare ed è quindi indispensabile che il lavoro dei ricercatori possa procedere senza sosta grazie alla generosità e all’aiuto di tutti.

Info e prenotazioni: 070 664172