Ieri a Senorbì, a conclusione di un’indagine intrapresa a seguito della denuncia presentata da un 20enne del luogo, disoccupato, i Carabinieri della locale Stazione, sono risaliti all’autore di una truffa perpetrata ai suoi danni da un 29enne residente a Lucera, in provincia di Foggia.

Quest’ultimo, dopo aver pubblicato un annuncio economico sulla piattaforma “Facebook” per la vendita di uno smartphone Apple 11, era stato contattato dal querelante con il quale aveva contrattato il prezzo di 550 euro con pagamento in due distinti versamenti, su una carta di credito ricaricabile postepay. Una volta incassati i pagamenti però, l’uomo non aveva mai provveduto alla spedizione del cellulare, truffando così l’ignaro querelante.

Controlli anti-Covid

Nel pomeriggio di ieri, a Villaspeciosa, i militari della stazione Carabinieri di Decimomannu, hanno segnalato amministrativamente alla Prefettura di Cagliari, un 18enne del luogo che veniva sorpreso circolare in quel centro abitato senza indossare la mascherina di protezione, prevista dalle norme di contenimento contro la diffusione del Covid-19.

Nella decorsa nottata, a Sant’Antioco, durante i normali controlli mirati a verificare il rispetto delle misure di contenimento contro la diffusione del covid-19, i Carabinieri della locale Stazione hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari, un 47enne del luogo che tranquillamente circolava a bordo della propria autovettura, senza addurre una valida giustificazione plausibile, in palese violazione alle disposizioni che impongono misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 sull'intero territorio nazionale.