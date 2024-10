Il presidente del Cagliari Massimo Cellino - dopo le dolorose vicende giudiziarie ed i problemi derivati dall'assenza di uno stadio per il suo club - sembra avere trovato una nuova forma di energia. La passione della musica è esplosa con un’associazione musicale, che ha creato laboratori per i giovani allievi e concerti della sua band Maurilios. Ad Assemini il vulcanico patron rossoblù ha ospitato in una memorabile performance di beneficenza alcune leggende del rock come Roth degli Skorpions, Kee Marcello degli Europe, il leggendario Rick Wakeman degli Yes e due dei Deep Purple: Ian Paice e Roger Glover. Spettacolo memorabile con il rock degli anni d'oro.