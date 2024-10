Sabato mattina a Sorgono, nella Parrocchia della Maria Vergine Assunta, si è celebrato il Precetto Pasquale officiato dal Cappellano Militare del Comando Legione Carabinieri Sardegna, padre Mariano Asunis.

Al rito religioso hanno partecipato il sindaco di Sorgono, Giovanni Arru, ed il Presidente della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, Angelo Nocco, i sacerdoti delle parrocchie del circondario, una rappresentanza dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale Regionale di Sorgono e i Carabinieri della Compagnia di Tonara.

Durante la celebrazione, il Cappellano Militare ha voluto rivolgere i propri auguri in occasione delle prossime festività pasquali a tutti gli intervenuti, e in particolare agli appartenenti delle locali Istituzioni, sottolineando il ruolo rilevante ed essenziale ricoperto da ciascuno nell’adempimento dei propri compiti per il raggiungimento dei delicati fini pubblici.