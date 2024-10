Direttamente dagli Stati Uniti arriva a Desulo uno dei talenti più interessanti del "nuovo gospel", Cedric Shannon Rives con i Brothers in Gospel.

L’appuntamento da non perdere con il gran concerto è fissato per mercoledì 23 dicembre nella Chiesa di Sant’Antonio Abate alle ore 17:00.

Cedric Shannon Rives – voce – direzione musicale

Djuan Bingham- tenore (prima voce)

Mitchel Ford Jr. – tenore (seconda voce)

Cleophus Robinson III – baritono (voce)

Cory Fuller – tastiere / basso (voce)

Jarmez D. Lee – percussioni / basso (voce)

Il giovane Cedric Shannon Rives è conosciuto in America per le sue doti di cantante, compositore e anche attore di musical. Come suo padre ha iniziato a cantare in un coro giovanile dimostrando ben presto l’intensità espressiva della sua voce carica di forte spiritualità.

A 9 anni Cedric cantava da solista e a 11 ha fatto il suo primo concerto accompagnato da un’intera orchestra.

Si è diplomato al prestigioso “Central Visual and Performing Arts High School” in St. Louis, Cedric ha perfezionato il suo talento, diplomandosi in musica e teatro, jazz e musical. A 25 anni, Cedric ha esordito come artista gospel con l’album “Psalms of Deliverance”, vendendo 15.000 copie. Nel 1999 ha fatto parte del cast del musical “Be Careul, What You Pray For” e nel 2004 in “A House Divided”, ottenendo grande successo di critica.

Nel 2001 debutta per la prima volta in Italia, si è esibito in vari teatri ed è stato ospite nel Concerto in Vaticano, cantando per Papa Wojtyla.