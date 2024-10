Rischiano di restare fuori casa fino a Capodanno, le 26 famiglie di un palazzo di via Vittorio Emanuele, ad Alghero, dichiarato inagibile per problemi strutturali. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, il sindaco Mario Bruno ha firmato un'ordinanza di sgombero per consentite i lavori di messa in sicurezza dello stabile situato all'ingresso della cinta urbana, nelle vicinanze dello stadio Mariotti.

Oltre ad alcuni uffici, laboratori dell'Asl e alcune attività commerciali, il palazzo ospita 26 famiglie: in tutto 58 persone, 14 delle quali sono minorenni. La maggior parte degli abitanti di via Vittorio Emanuele troverà ospitalità dai propri parenti. Per gli altri si è già attivata la Curia diocesana, che ha messo a disposizione una propria struttura in località Montagnese, a pochissima distanza dal centro abitato.

Per alcune ore si è temuto che dalla relazione dei vigili emergesse la necessità di ulteriori ispezioni geologiche, e questo avrebbe imposto l'inagibilità del palazzo per diversi mesi. Stando così le cose, invece, l'impresa che già era stata incaricata dal condominio di eseguire i lavori di consolidamento delle colonne portanti ha garantito che potrebbe bastare una giornata di lavoro, consentendo agli inquilini di rientrare nei propri appartamenti entro Capodanno. Alla base dei ritardi con cui si interviene sui problemi strutturali, ci sarebbe un contenzioso tra condomini sulla divisione delle quote pro capite.