Decolla il Progetto Case a 1 euro fortemente voluto dal sindaco di Ollolai Efisio Arbau. Il Consiglio comunale ha deliberato nei giorni scorsi la redazione del programma che mette in atto lo strumento normativo regionale introdotto con la legge numero 8 del 2015, che nasce con l'obiettivo di restaurare, ristrutturare e riutilizzare il patrimonio edilizio dei piccoli paesi e allo stesso tempo incentivare il rilancio del comparto edile.

«I privati hanno la possibilità di muoversi su due possibili linee di intervento» spiega Arbau. «Possono scegliere di eseguire direttamente sia i lavori di restauro delle coperture, dei prospetti e delle relative fondazioni, per cui è previsto il 60 per cento di aiuto per un massimale da definire nel programma, sia il restauro e l'adeguamento dell'allacciamento alle reti pubbliche per cui, in questo caso, è previsto il 20 per cento di aiuto per un massimale sempre da definire nel programma. In alternativa i lavori possono essere eseguiti dal Comune e dal soggetto attuatore. In questo caso il privato cede ad un prezzo simbolico la casa inutilizzata o sottoutilizzata per la ristrutturazione totale e l'immissione del bene nel circuito delle case a un euro».

Il programma, a valere sul bando regionale di cui alla legge n. 29/1998, prevede l'opera pubblica di riqualificazione delle strade del centro storico. Per facilitare e razionalizzare l'intervento l'amministrazione comunale ha pubblicato un avviso e informato dell'opportunità tutti i proprietari di immobili ubicati nel centro storico, di epoca antecedente al 1940, interessati ad interventi relativi alla riqualificazione della zona indicata.

«Coloro che vogliono usufruire di questa opportunità - spiega il consigliere con delega ai Lavori pubblici Mario Nonne - devono manifestare il loro interesse attraverso la presentazione di una domanda, secondo il modello che è possibile ritirare in Comune, che dovrà essere inoltrata all'Ufficio protocollo entro e non oltre il 19 ottobre 2015. Nel documento dovrà essere indicata la linea di intervento a cui intendono aderire e l'immobile interessato ai lavori.