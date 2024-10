Una donna di Vicenza impegnata in un’arrampicata sulla guglia di Pedra Longa, a seguito del cedimento di un ancoraggio, è precipitata per una decina di metri, rimanendo bloccata in un cespuglio di arbusti della parete sud.

E’ accaduto questo pomeriggio, intorno alle 16.

Considerato la difficoltà nel raggiungerla, sul posto è intervenuto l'elicottero Drago 58 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Alghero, con a bordo al l'equipe medica. La donna è stata recuperata con il verricello e stabilizzata a terra dai sanitari presenti.

La turista è stata quindi trasportata all'ospedale Brotzu di Cagliari. Ha riportato un trauma facciale e lesioni alle gambe e spalle.

L'intervento ha visto impegnati anche i tecnici della Stazione Ogliastra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.