Da oggi per 66 alunni della scuola media dell'istituto comprensivo di Orani le lezioni si svolgeranno fuori dall'istituto "Angelo Mura" di via Nuoro a causa del cedimento di un muro al piano terra.

Gli studenti verranno provvisoriamente ospitati in un'ala del caseggiato della scuola elementare, mentre i tecnici sono già al lavoro per capire se si tratti di un cedimento strutturale o di un problema meno grave.

E' stato il sindaco del paese Antonio Fadda ad ordinare la chiusura del caseggiato nei giorni scorsi, dopo aver consultato i Vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro, il cui responso non ha tranquillizzato il primo cittadino.

"Servono nuove ispezioni - hanno detto i vigili - per capire l'entità della lesione ed è preferibile evitare l'uso dell'edificio da parte di studenti, professori e dal personale di segreteria".

Un disagio per gli studenti che hanno perso due giorni di lezioni sabato e lunedì, giusto il tempo di rendere operativa l'ala della scuola elementare, un tempo adibita agli uffici del giudice di pace nella disponibilità del Tribunale di Nuoro.

"Gli alunni stamattina sono tornati a scuola - ha spiegato il sindaco -. Nei due giorni precedenti, utili per sistemare i nuovi locali, ho preferito che stessero a casa per la sicurezza di tutti. La scuola media di Orani è già destinataria di un importante finanziamento del progetto Iscola e abbiamo dato incarico agli ingegneri di quel progetto per procedere all'approfondimento della lesione e per dirci quali lavori è necessario fare. La nostra speranza è che non si tratti di lesioni strutturali, perché in quel caso occorrerà del tempo prima che si possa riaprire di nuovo la scuola. Se invece si tratta di un problema minore, contiamo di riparare il danno e di riaprire la scuola nel minor tempo possibile".

"La sicurezza viene prima di tutto - ha concluso il primo cittadino di Orani - ed in attesa dei lavori gli alunni continueranno a svolgere le lezioni in una struttura sicura".