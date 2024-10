Sono in corso i lavori per la messa in sicurezza e il rifacimento della carreggiata del viale Regina Margherita all'altezza dell'incrocio con via Eleonora D'Arborea.

In seguito a diversi cedimenti del manto stradale è stato necessario l’intervento che interesserà la carreggiata in tre aree, per uno spazio di circa 2000 metri quadri.

La durata prevista per la conclusione dei lavori è di 30 giorni, salvo imprevisti legati alle condizioni meteo.

Già da alcuni mesi erano partite delle indagini per verificare l’idoneità della strada che era risultata pericolosa a causa dei materiali scadenti posti sotto l’asfalto che avrebbero dovuto reggere il traffico veicolare.

Sarà quindi necessario sbancare la pavimentazione esistente e realizzare la nuova bitumazione con un sottofondo adatto.

Durante i lavori sarà sempre garantita la circolazione delle auto in almeno una corsia per senso di marcia.

In questa prima fase gli interventi sulla corsia di destra in direzione piazza Costituzione rendono necessario bloccare il traffico in entrata e in uscita sulla via Eleonora d’Arborea.