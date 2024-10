Ad ufficializzare un positivo da Covid-19, è il sindaco di Bosa, Piero Franco Casula, il quale conferma quanto comunicatogli dall’Ats Sardegna su un soggetto: la persona è asintomatica, è di Bosa ma residente in un’altra regione e, come è scritto sul comunicato del Comune, è stata trasferita al Santissima Trinità di Cagliari, mentre parenti e amici in stretto contatto con lui sono stati messi in quarantena precauzionale. Sono state immediatamente attivate le procedure delle autorità competenti per il monitoraggio delle persone eventualmente venute a contatto con la persona interessata: “Per il fine settimana di Ferragosto – rammenta il numero uno della Giunta – saranno presenti a Bosa saranno presenti tantissime persone per visitare la nostra città e per godere dei servizi offerti, mi appello al buon senso di tutti, operatori, turisti, visitatori e cittadini nel seguire diligentemente e con scrupolosa attenzione tutte le regole e norme di prevenzione del contagio”.