La sindaca di San Giovanni Suergiu Elvira Usai, (nella foto in alto), sui social, in particolare sulla pagina istituzionale del Comune, comunica la vicenda che riguarda la cittadina del Sulcis Iglesiente: “Abbiamo un caso di una persona risultata positiva al Covid, come comunicatomi questa mattina dall’Ats, si tratta di una persona che è legata ai casi dell’isola di Carloforte. Vorrei tranquillizzare tutti i miei concittadini, le autorità sanitarie e competenti, hanno già individuato tutte le persone da mettere in quarantena. Stiamo tranquilli, sereni, ma adottiamo sempre e comunque le regole e le precauzioni fondamentali che conosciamo per evitare ogni possibile contagio, come le distanze, evitare gli assembramenti, uso delle mascherine e igienizzare le mani”.

VIDEO