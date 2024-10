Una vera e propria mission contro il tempo, nella tarda serata di ieri i poliziotti del Commissariato Trastevere, nonostante il traffico intenso, in soli 25 minuti, dopo aver prelevato, dall'ospedale pediatrico “Bambino Gesu”, il prezioso farmaco salvavita destinato all’ospedale pediatrico di Cagliari, sono riusciti a raggiungere il Terminal 1 dell’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci” di Fiumicino.

Gli agenti sapevano che la loro missione era delicata e non c’era tempo da perdere, in ballo dipendeva la vita del piccolo paziente in attesa a Cagliari: così, sono state attuate tutte le prescrizioni indicategli dal personale medico del Bambino Gesù, per preservare l’integrità del medicinale consegnandolo ai colleghi della Polaria di Fiumicino, che hanno provveduto successivamente ad imbarcarlo sul velivolo diretto sull’Isola.