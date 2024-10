C'è anche un 25enne residente in un centro del Sud Sardegna tra i 28 arrestati nell'ambito dell'operazione condotta dalla polizia postale di Venezia contro la pedopornografia online.

L'abitazione del giovane è stata perquisita dagli agenti ed è stato rinvenuto e sequestrato materiale informatico, computer e apparecchiature per memorizzare dati al cui interno ci sarebbero foto e video di abusi su minori. Il giovane, alla luce di quanto emerso, è stato arrestato proprio per detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico.

In seguito all'operazione sono finite in manette 28 persone e altrettante sono state denunciate; 51 le perquisizioni eseguite in 38 provincie italiane tra le quali Cagliari.