Ieri sera a Maracalagonis, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 43enne domiciliato a Solanas (Sinnai).

I militari, recatisi nell'abitazione dell'uomo in ausilio a un ufficiale giudiziario per uno sfratto esecutivo dall'immobile abusivamente occupato dall'uomo, insospettiti per il forte odore di cannabis che si avvertiva, hanno perquisito il 43enne e il domicilio. Così, gli uomini dell'Arma, avrebbero rinvenuto nella disponibilità dell'uomo due dosi di hashish per un totale di 1 grammo circa, tre dosi di marijuana per un totale di 3 grammi circa, un involucro contenente marijuana per un totale di 15 grammi, materiale vario per il taglio e confezionamento dello stupefacente.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato e verrà custodito in attesa di essere versato presso l'ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari ed eventualmente campionato per le successive verifiche analitiche presso i laboratori del Ris dei carabinieri di Cagliari.

L'arrestato, al termine della redazione dei verbali di quanto compiuto dai militari, è stato trasportato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida fissata al palazzo di giustizia di Cagliari per la mattinata odierna, al termine della quale l’arresto è stato convalidato e il soggetto è stato posto in libertà in attesa dell’udienza successiva, fissata per il 12 giugno. Le operazioni di sfratto sono state posticipate.