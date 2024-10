Non solo Capodanno. Dopo aver annunciato, prima di tutte le altre città, gli artisti che si esibiranno negli ultimi giorni del 2023, ad Alghero si guarda anche ai grandi concerti estivi.

Si conosce già il nome di uno degli artisti che salirà sul palco dell’Anfiteatro “Ivan Graziani” di Maria Pia. È Calcutta, che dopo il successo del suo ultimo album e del tour nei palasport tutto sold-out in partenza a dicembre ha annunciato le date del Relax Tour Estivo 2024, che lo vedrà protagonista con 13 concerti nelle principali città e festival italiani.

Tra le tappe del cantautore originario di Latina c’è anche la Sardegna e più precisamente Alghero, il 20 luglio per l’Alguer Summer Festival. Stavolta, dunque, non è stata l’amministrazione comunale o la Fondazione Alghero a svelare uno dei protagonisti dell’estate musicale in Riviera del Corallo ma l’artista stesso.

Calcutta porterà anche ad Alghero i brani del suo nuovo disco, oltre ai successi che hanno segnato la sua carriera. Il disco di Calcutta Relax, uscito il 20 ottobre 2023, si è preso la prima posizione in classifica e secondo i dati della Fimi è stato il disco più venduto in Italia nella settimana d'uscita. Si è piazzato inoltre in quinta posizione della Top Albums Debuts Global di Spotify.

Ancora top secret i nomi del cartellone estivo 2024 di Alghero. Nell’ultima stagione sono saliti sul palco dell’Anfiteatro artisti del calibro di Biagio Antonacci e Gianni Morandi.