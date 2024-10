Capita spesso che ci si imbatta in veicoli incustoditi, abbandonati dai proprietari e lasciati alla mercé di chiunque.

Come in questo caso, dove però non è passato inosservato il problema irrisolto da qualche settimana: da una veloce visura on line, inserendo il numero di targa del veicolo impolverato in sosta in via Cadello, (fronte parco Monte Claro), viene fuori che il mezzo, una Fiat Bravo, non “risulta essere in regola con gli obblighi assicurativi rca”.

Come mostrano le immagini fotografiche che ritraggono le condizioni all’interno dell’abitacolo, tra siringhe sul cruscotto e sporcizie, c’è da augurarsi che quanto prima la Polizia Municipale (settore Vigilanza Ambientale), provveda alla palese rimozione.