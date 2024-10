Da diversi mesi sono iniziati i lavori per la sistemazione dell'area del “Cavalluccio Marino”, di fronte allo stabilimento balneare “Il Lido”, era stata garantita la consegna dell'opera entro maggio 2018.

Una situazione che sta creando non pochi problemi in particolare a chi si reca agli stabilimenti balneari in particolare il fine settimana, per coloro che si sono avventurati con l'auto al Poetto è stato praticamente impossibile trovare uno spazio dove parcheggiare in quanto transenne e divieti vari hanno di fatto isolato l'area di fronte al Lido.

Un cruccio che ha comportato numerose critiche da parte di automobilisti e gestori dei camion bar: “I fastidi aumentano a dismisura soprattutto ora che la stagione balneare è già iniziata – osserva in un’interrogazione scritta rivolta al primo cittadino Massimo Zedda, il consigliere comunale del Gruppo Misto Alessandro Sorgia - sono tanti i cittadini che lamentano come tali lavori risultino bloccati misteriosamente da oltre un mese, e alcuni hanno attribuito tale interruzione ad un improvviso vincolo imposto dalla Sovrintendenza, per questo chiedo espressamente – aggiunge Sorgia - al Sindaco di Cagliari di attivarsi prontamente per far accelerare il più possibile la conclusione dei lavori in questione e il trasferimento dei camionbar, limitando di fatto ulteriori disagi”.