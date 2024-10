Paura e preoccupazione per le vie del centro per un cavallo imbizzarrito. Il fatto è avvenuto ieri sera, 28 marzo.

I Militari della Stazione Carabinieri di Bosa, unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo di Macomer, impegnati sul territorio in servizio di perlustrazione, sono intervenuti in una centralissima via dell’abitato bosano perché era stata segnalata la presenza di un cavallo imbizzarrito, scappato dalla stalla distante dall’abitato diversi chilometri, che stava concreando pericolo alle persone, alle cose e all’equino stesso.

I militari hanno disposto le autovetture di servizio in maniera tale da bloccare la strada al cavallo. I Carabinieri sono così riusciti a contenere e tranquillizzare l’animale sino all’arrivo del legittimo proprietario, evitando gravi conseguenze.