Un'insolita presenza fra le corsie dell'Eurospin di Ittiri. I clienti del discount di via Carbonia sono rimasti a bocca aperta quando si sono trovati di fronte un cavallo intento a passeggiare fra gli scaffali dei prodotti in vendita (video in basso).

Battute e risate, ma anche attimi di paura mentre l'animale girava indisturbato fra le persone sporcando di escrementi il pavimento dell'attività.

Il cavallo, alla fine, è stato "gentilmente" accompagnato alla porta. Le immagini sono divenute subito virali sul web.