"Gli escavatori della Asl oggi erano sulla Giara per seppellire i cavallini morti. Nasconderli sembra l'unica preoccupazione di queste ore. Si stanno recuperando quelli che abbiamo individuato ieri e altri che si trovano nell'area attorno al laghetto prosciugato", lo denuncia il deputato sardo di Unidos, Mauro Pili, che ieri aveva lanciato l'allarme sulla moria e che oggi ha pubblicato su Facebook nuove fotografie.

Per il parlamentare occorre un piano per la salvaguardia del parco assieme ai microchip per gli animali.