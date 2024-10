Questa mattina gli agricoltori e gli allevatori della Coldiretti si sono incontrati per un sit-in nel centro operativo per il monitoraggio delle cavallette a Noragugume (Nuoro), dove oggi si recheranno gli esperti della Fao per un sopralluogo nelle zone colpite dall'invasione delle locuste.

All'incontro erano presenti anche i dirigenti locali e regionali della Coldiretti, per riportare le lamentele che ricevono quotidianamente dal mondo delle campagne in relazione all'emergenza che imperversa sul centro Sardegna e che sta generando già gravi danni alle colture e ai pascoli.

"Stiamo facendo un'azione di protesta e chiederemo che gli esperti della Fao sentano anche il punto di vista degli agricoltori che potranno spiegare i danni che stanno subendo. Dal 2019 a oggi non si sono visti interventi che possano risolvere il problema. Gli agricoltori vogliono capire in che modo questi esperti hanno intenzione di intervenire: qui da 2mila ettari iniziali colpiti nel 2019 siamo arrivati a 60mila lo scorso anno e quest'anno la situazione a fine estate sarà anche peggiore. La task force regionale sta lavorando, ma manca una cabina di regia e un piano su come agire tempestivamente ed efficacemente per debellare il fenomeno. Gli esperti dell'organizzazione delle Nazioni Unite hanno agito in alcuni Paesi con trattamenti a tappetto attraverso mezzi aerei, vietati però nella Comunità europea, vogliamo capire se esistono dei modi efficaci per arginare l'invasione qui da noi", ha commentato il direttore della Coldiretti di Nuoro Alessandro Serra.

La task force della Regione Sardegna, guidata dal commissario di Laore Gerolamo Solina, si è recata al centro operativo e accoglierà gli scienziati e anche alcuni sindaci del territorio. "Abbiamo bisogno di un confronto con gli scienziati e soprattutto è importantissimo che vedano sul campo la portata dell'invasione. Qui c'è molta rabbia da parte degli agricoltori e lavoratori ma noi dobbiamo approfittare per capire come intervenire a risolvere il problema il prima possibile", ha sottolineato Rita Zaru, sindaca di Noragugume.