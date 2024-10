Un paese che fa dell’Ardia di San Costantino uno dei suoi fiori all’occhiello. il 6 e il 7 luglio, nonostante la concomitanza con quella di Sedilo, una moltitudine di turisti affolla l’ampio sagrato per assistere alla salita dei cavalieri, capitanati dalla prima bandela.

Ma Pozzomaggiore significa anche ardia di San Giorgio e San Pietro. La prima, nel mese di aprile, è in omaggio al santo patrono del paese; la seconda, a fine giugno, si tiene nella strada che conduce alla Chiesetta campestre situata nel colle che sovrasta il paese.

Tre momenti dell’anno molto attesi dai pozzomaggioresi, curati nei minimi dettagli dai rispettivi comitati. Un amore per l’equitazione completato dalla presenza di un centro equestre, tra i più rinomati in Sardegna, e del museo del cavallo.

Un altro momento particolare che si ripete ormai da tanti anni, è l’omaggio al paese da parte della Sartiglia di Oristano. Nel corso della cerimonia, che si è tenuta nei giorni scorsi, gli amministratori comunali di Pozzomaggiore, capitanati dal sindaco Mariano Soro hanno auspicato la costituzione di un Consorzio per la tutela delle feste equestri.

E proprio per mantenere viva questa passione per l’arte equestre e per discutere di alcune grandi opportunità che potrebbero consentire a Pozzomaggiore di essere rappresentato in alcune grandi manifestazioni isolane che il primo cittadino ha convocato per la giornata di martedì 10 aprile alle 20.00, una riunione in sala consiliare riservata ai cavalieri e alle amazzoni.