Settantatre gruppi folk da 68 comuni diversi, 24 gruppi a cavallo per un totale di oltre tremila figuranti.

Sono soltanto alcuni numeri della 67esima edizione della Cavalcata Sarda in programma a Sassari domenica 22 maggio, a partire dalle ore 9.

Un percorso di quasi due chilometri in cui lo spettatore si potrà immergere tra i mille colori degli abiti della Sardegna, la musica e i balli tradizionali della nostra isola, i cavalli con i loro ornamenti e i cavalieri.

La Cavalcata sarda è stata presentata questa mattina a Palazzo Ducale alla presenza del sindaco Nicola Sanna, dall'assessora alle Politiche culturali Raffaella Sau, alla presenza di Giuliano Marongiu che presenterà la serata di Monte d'Accoddi e le serate e di sabato e domenica in piazza d'Italia.

«È la Sardegna che si presenta alla stagione turistica che si prefigura positiva – ha detto il primo cittadino – ed è la dimostrazione di unità del popolo sardo che che trasmette la forte identità dei propri paesi e le trasmette durante questa grande sfilata per le vie della città».

«Una vetrina ancora più importante – ha aggiunto l'assessora – perché quest'anno pospiterà giornalisti che vengono da ogni parte del mondo. Ci saranno i giornalisti dalla Cina, che realizzeranno un reportage sulla Sardegna partendo proprio dalla Cavalcata sarda, quindi dal Giappone, Argentina e Stati Uniti d'America. La città si è preparata al meglio e ha cercato di coinvolgere tutti i gruppi che potessero restituire l'immagine della Sardegna».

La “festa della bellezza”, questo il titolo che la manifestazione si è guadagnata nel tempo, offrirà ai sassaresi e ai numerosi visitatori attesi uno spettacolo unico nel suo genere, con oltre tremila costumi in rappresentanza dei comuni di tutta l’isola. Un evento indimenticabile di colori e suoni.

La sfilata sarà composta da figuranti in costume, seguiti dalle coppie a cavallo e un imponente corteo di oltre 250 cavalieri provenienti da tutta la Sardegna.

La partenza è prevista alle ore 9 da corso Regina Margherita di Savoia da dove proseguirà per via Asproni, quindi via Roma, piazza d’Italia, portici Bargone e Crispo, via Cagliari, via Brigata Sassari, emiciclo Garibaldi, viale Italia, per terminare in viale Mancini angolo via Manno.

Sono previsti accessi riservati ai diversamente abili in via Roma angolo via Mazzini, dove è prevista anche la presenza di uno speaker in lingua sarda e tedesca, quindi ai portici Crispo all'angolo con via Cagliari.

In piazza d'Italia saranno posizionate le tribune e sarà presente uno speaker in lingua italiana e inglese. Un altro speaker, questa volta in lingua spagnola, sarà presente in via Brigata Sassari allo sbocco sull'emiciclo Garibaldi. Lungo il percorso, poi, per fornire assistenza al pubblico, saranno presenti alcuni stand scout, servizi igienici, ambulanze e postazioni per la distribuzione dell'acqua. In piazza Castello, inoltre, sarà presente anche uno stand di InfoSassari.

Il primo pomeriggio, dalle ore 16, è dedicato allo spettacolo delle pariglie durante le quali i cavalieri si esibiranno in spettacolari acrobazie sui cavalli in corsa all’ippodromo Pinna, dando prova di bravura e abilità. La presentazione e l'intrattenimento musicale sarà curato dalla cantante Silvia Sanna.

La manifestazione è accompagnata dalla rassegna d