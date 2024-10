L’elenco degli appuntamenti in programma nella settimana della Cavalcata Sarda si arricchisce con il concerto “Paesaggi sonori”, incontro di emozioni in musica, in calendario per venerdì 19 maggio alle 21.30 nella splendida cornice del Teatro Civico in Corso Vittorio Emanuele II a Sassari.

Un evento culturale e di prestigio organizzato e proposto dall”Avis Provinciale di Sassari con il patrocino del Comune che segna l’incontro di due musicisti di livello che animeranno un repertorio che mescola tradizione e innovazione, con le armonie delle launeddas e le sonorità di organetto diatonico e fisarmonica.

Il tracciato artistico di Roberto Tangianu, interprete dello strumento più antico dell’isola, trova nel talento polistrumentale di Peppino Bande lo spazio ideale per dare vita ad inedite sonorità che viaggiano su percorsi inesplorati della musica.

Il Presidente dell’Avis Antonio Dettori ha annunciato che durante l’evento, presentato da Giuliano Marongiu, ci sarà la consegna degli assegni di merito Avis Regionale ai donatori di sangue laureati nell’anno solare 2022.

L’ingresso è gratuito con prenotazione fino a esaurimento posti a questo link https://avisprovincialesassari.it/comunicazione/eventi-extra/paesaggi-sonori