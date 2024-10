Questa sera a Sassari andrà in scena la terza edizione del flash mob di ballo sardo organizzato dal Gruppo folk Sa Pintadera.

L’appuntamento è in Piazza d’Italia alle ore 19:30.

L’evento, nato nel 2014, vuole risvegliare la passione, l’interesse e il coinvolgimento per il ballo sardo.

Oggi sarà anche l’occasione per richiamare l’attenzione dell’amministrazione comunale sull’inopportunità della riduzione degli organici dei gruppi per la Cavalcata sarda.

“Quest'anno i gruppi folk di Sassari si uniscono per lanciare un messaggio importante all'amministrazione comunale”, spiega Francesca Dettori, presidente del gruppo folk Sa Pintadera di Sassari.

“Per questa edizione collaboriamo assieme anche ad altri tre gruppi di Sassari (Città di Sassari, Thathari e San Nicola) per portare avanti la nostra protesta per la Cavalcata sarda – continuano gli organizzatori dell’evento -. Le istituzioni cittadine sembra fatichino a considerare il sistema di vestiario tradizionale come una componente identitaria della nostra città. Le associazioni quasi mai vengono invitate a rappresentare la città in occasione dei vari eventi organizzati dall'Amministrazione. Ne è la conferma il fatto che negli ultimi tre anni per la Cavalcata sarda l'Amministrazione ha deciso di ridurre progressivamente lo spazio dedicato al gruppo Sassarese fino ad arrivare ai 40 elementi imposti quest'anno, obbligando a una mortificante rotazione triennale tra le varie associazioni”.

“Con un documento congiunto – afferma la presidente del gruppo folk Sa Pintadera di Sassari - abbiamo già proposto che per quest'anno si ritornasse alla formula utilizzata nel 2015 sia per la sfilata, con lo stesso numero di figuranti (80) equamente divisi tra le associazioni organicamente e numericamente strutturate, sia alla rassegna dei balli, con la partecipazione di tutti i gruppi. Garantendo al proposito ordine e rispetto dei tempi della manifestazione e rinunciando a quote eccedenti i rimborsi già previsti, ma abbiamo ricevuto risposta negativa. Pertanto abbiamo deciso di portare avanti la nostra protesta con un evento che attirasse l'attenzione come un flash mob”.

Leggi qui la lettera aperta che Gruppi Folk di Sassari “Thathari”, “Città di Sassari”, “Gurusele”, “San Nicola” e “Sa Pintadera” hanno inviato al sindaco della città e all'assessore alla Cultura: http://www.sardegnalive.net/it/news/cavalcata-sarda-la-lettera-di-protesta-dei-gruppi-folk-di-sassari-indirizzata-al-sindaco)