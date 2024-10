Di seguito, la risposta dell'assessore dei Lavori Pubblici Paolo Maninchedda al consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde.

"Io non sono certo perfetto e quindi posso cadere in errore come chiunque. Però questo non accade quando ho letto bene le norme. Sulle cauzioni l'on. Tedde sbaglia e ignora alcuni dati.

Sull’obbligo della richiesta del deposito cauzionale

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), nella delibera 86/2013, disciplina il deposito cauzionale. Chiarisce qual è il suo scopo, come deve essere calcolato, a chi deve essere richiesto, quando e come può essere richiesto. Uniforma a livello nazionale la disciplina e sancisce il principio di equità del deposito cauzionale. Afferma inoltre - cosa evidentemente sfuggita all'on Tedde - che la disciplina di cui alla delibera 86/2013 costituisce modifica ai Regolamenti di servizio e che, se non adeguate entro il 31 dicembre 2013, le clausole contrattuali e gli atti che regolano i rapporti tra gestori e autorità competenti, incompatibili con il provvedimento, sono inefficaci (così anche l’art. 2, comma 37, della legge 4 81/95 che prevede che le determinazioni dell’Autorità costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio predisposto dal soggetto esercente il servizio).

Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato prevede all’art. B.12 l’addebito del deposito cauzionale sin dalla sua entrata in vigore (ben 7 anni fa!).

Quindi anche Alghero, nel 2006, avrebbe dovuto applicarlo. Lo sa l'on. Tedde?

Tutti i contratti di somministrazione prevedono la sottoscrizione di apposita clausola in cui si ricorda al cliente che è dovuto il deposito cauzionale.

Questa normativa è aggiornata e integrata dalla disciplina prevista da AEEGSI, che in nessun articolo né tanto meno nello spirito della norma, indica ai gestori di eliminare il deposito cauzionale, ma semmai di adeguarlo alle sue disposizioni.

Prima del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, anche gli ex gestori richiedevano il deposito cauzionale:

- il Regolamento del servizio ex Esaf p