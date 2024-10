Intorno all’1.30, a Tortolì, due giovani ogliastrine alla guida delle rispettive autovetture, a causa di una mancata precedenza, sono rimaste coinvolte in un sinistro stradale.

Sul posto sono subito intervenuti i militari della sezione Radiomobile che, dopo l’accertamento ematico fatto effettuare dai militari all’ospedale di Lanusei, hanno evidenziato la positività all’utilizzo di cocaina e cannabinoidi nonché, dei tassi alcolemici pari a 1,03 e 1,69 g/l nel sangue.

Le due ragazze sono state sanzionate e denunciate a piede libero per avere causato un sinistro stradale sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed in stato di ebbrezza alcolica, in orario notturno.

Una di esse inoltre era neopatentata e non avrebbe dovuto assumere alcuna sostanza alcolica prima di mettersi alla guida.