Un’attenta attività di indagine anche con le microcamere tra le campagne di Capoterra. Alla fine i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato per uccisione e maltrattamento di animali due persone residenti sempre nel centro abitato di Capoterra: si tratta di un pensionato di 67 anni con precedenti e un 70enne incensurato.

La loro brutale attività illecita è stata filmata da un apposito sistema di videosorveglianza che ha ripreso i due dal 16 al 24 novembre del 2017 mentre cacciavano numerosi volativi utilizzando trappole al laccio. Da lì è partita la perquisizione domiciliare dove sono stati sequestrati 30 crini in nylon, alcuni dei quali predisposti per l’uccellaggione e anche 70 archetti in ferro utilizzati per il confezionamento delle trappole.