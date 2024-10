Nella serata di venerdì 13 novembre, a Castelsardo, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato C.M., 40enne nato a Ittiri ma residente a Castelsardo, per minacce, lesioni e maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie.

Il vile atto si è consumato nel pomeriggio, appena l’uomo, noto alle forze dell’ordine, è rientrato nella sua abitazione dalla Corsica, dove si trovava per motivi di lavoro. Tra i coniugi è scoppiata un'accesa discussione, nel corso della quale la donna sarebbe stata dapprima minacciata con un'arma e poi violentemente picchiata, tanto da riportare lesioni giudicate guaribili in 15 giorni, salvo complicazioni.

Fuggita di casa, la donna si sarebbe rifugiata all’interno di un bar, dal quale è riuscita a contattare i soccorsi tramite il 112. Immediatamente sono giunte sul posto la pattuglia del Radiomobile di Valledoria e quella della stazione di Castelsardo. Dopo i primi accertamenti, i carabinieri hanno ricostruito i fatti e, rintracciato l’uomo, dopo averlo accompagnato in caserma lo hanno arrestato.

Ricevute le cure dei sanitari la donna ha trovato accoglienza presso alcuni parenti; per l'uomo, invece, il magistrato, in attesa di giudizio, ha disposto la traduzione presso la sua abitazione di Castelsardo in regime di arresti domiciliari.