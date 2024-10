Non finisce di stupire Mario Donato Vinci. Grazie a “Rock del cane e del gatto”, il giovanissimo cantante sassarese si è portato a casa l’Euro Pop Music Vision di Bucarest (categoria “Nove Anni”), superando la concorrenza di ben sessantacinque concorrenti, provenienti da Romania, Italia, Repubblica Moldova, Bulgaria, Israele, Polonia e Kyrgyzstan. La finalissima ha avuto luogo sabato 25 novembre dove Vinci ha avuto la meglio sugli altri quattro partecipanti.

Il brano proposto dall’ “Enfant Prodige” è stato scritto da Pino Caserta (napoletano residente ad Alghero) e arrangiato musicalmente da Franco Macis di Porto Torres. La giuria internazionale era composta da autorevoli rappresentanze del mondo della musica e dello spettacolo.

Una vittoria che non è sfuggita neanche a Radio ICN New York,emittente che da trent’anni è punto di riferimento per la musica italiana nella Grande Mela, molto seguita negli stati di New York, New Jersey e Connecticut e nella East Coast, tanto che lo speaker Tony Pasquale, a fine serata, ha contattato Mario per un’intervista.

Si tratta di un’altra grande soddisfazione per il giovanissimo artista che, dopo la partecipazione al 58° Zecchino d’Oro, ha continuato a macinare successi, proseguendo ad approfondire lo studio del canto con la maestra Pina Muroni, recitazione con il docente Beniamino Pistidda e ballo latino americano con Giuseppe Madeddu della F.Art Studio Dance.

“Rock del cane e del gatto” è stato già inserito nel cd ufficiale dell’Euro Pop Music Vision distribuito in Romania. La canzone si può ascoltare su Youtube grazie a un videoclip realizzato da Lucia Oppia, in cui Vinci è protagonista assieme ai campioni italiani di latino americano Andrea Martine e Giulia Sacco che, grazie alla grafica di Lucia Mura e al trucco di Giovanna Tilocca, interpretano le figure del cane e del gatto seguendo le coreografie del maestro Giuseppe Madeddu.