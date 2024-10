Ieri a Castiadas, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di San Vito sono intervenuti lungo la sp 18, all'altezza dell'area del parcheggio del bar Iki Beach, dove era stata segnalata la presenza incontrollata di un cavallo libero, che creava pericolo alla circolazione stradale.

I militari hanno in breve identificato e rintracciato la proprietaria dell'animale, assumendo informazioni nell'immediatezza da alcune persone della zona. Si tratta di una 47enne imprenditrice del luogo, che è intervenuta immediatamente sul posto riprendendo la custodia dell'animale che le era sfuggito.

Fortunatamente non si sono registrati danni per nessuno, neppure per l'animale. La donna dovrà comunque essere segnalata all'autorità amministrativa per omessa custodia e malgoverno di animali, una norma depenalizzata per la quale si può prevedere soltanto una sanzione amministrativa.