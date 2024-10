Ha perso il controllo dell’auto dopo aver perso aderenza sul manto stradale, ha urtato violentemente contro guardrail e ha terminato la corsa al centro della carreggiata, fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli. La giovane alla guida di una Ford Fiesta, una barista di 20 anni di Macomer, non ha riportato gravi lesioni, ma è stata portata al pronto soccorso per accertamenti all'ospedale Brotzu di Cagliari.

L’incidente si è verificato ieri in località Sitó di Castiadas, al km 22 della SS 125 var al km 22, probabilmente a causa di un fenomeno di acquaplaning dovuto alla forte pioggia in corso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di San Vito e della Stazione di Villasalto per gestire la viabilità ed i rilievi di legge, oltre i vigili del fuoco del Distaccamento di San Vito per mettere in sicurezza la strada.

Già lo scorso 31 ottobre, proprio sulla stessa strada, si era verificato un sinistro stradale con esito mortale per un residente di Villaputzu.