Ieri pomeriggio, a Castiadas, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Vito, inviati sul posto dalla centrale operativa dell’Arma locale dopo aver ricevuto da un cittadino la segnalazione di un autoveicolo che marciava a zig zag con pericolose sbandate sulla ss 125 var al km 27+100, hanno raggiunto e sottoposto a controllo un 48enne insegnante, nato a Cagliari ma residente a San Teodoro, già conosciuto per precedenti denunce.

Questi, che si trovava alla guida di un'auto di proprietà del padre, dapprima si è sottoposto all’accertamento preliminare, al termine del quale è risultato positivo al test dell'"alcol blow", che consente di misurare il tasso alcolemico attraverso l'analisi del respiro. In un secondo momento si sarebbe però rifiutato di affrontare la prova classica con etilometro e per questo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

L'uomo è stato altresì sanzionato per mancato possesso dei documenti di guida. Il veicolo è stato affidato ad un autosoccorso di fiducia del proprietario, mentre l’uomo è stato accompagnato a casa da un amico. Dell’evento è stata informata anche la Prefettura per le inevitabili conseguenze sulla patente di guida che gli è già stata ritirata.