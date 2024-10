Dopo la querela presentata da un 74enne, ieri a Castiadas, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per truffa aggravata, un 58enne siracusano, residente a Vittorio Veneto, già noto per precedenti analoghe situazioni.

Ingannato dalle abili argomentazioni portategli dall'anonimo interlocutore, recuperato sul web, convinto di avere a che fare con una società di recupero crediti, l'anziano di Castiadas aveva effettuato tre bonifici nel mese di marzo scorso, per un totale di 4.650 euro su conti riconducibili all'uomo.

In sostanza, la vittima sperava con quell'investimento di riuscire a recuperare una somma molto più alta che già gli era stata sottratta da impostori mai identificati in un precedente episodio di truffa, in maniera tale da aggiungere danno al danno e beffa alla beffa.

Infatti nessun vantaggio gli è pervenuto da questo ulteriore investimento, ma quantomeno il responsabile è stato individuato.