"Siamo molto orgogliosi e felici che anche quest’anno Castelsardo abbia aperto il suo cuore e accolto positivamente, per il terzo anno consecutivo, l’iniziativa ‘Note d’Aprile’ a sostegno della ricerca sulla SLA. E’ senza dubbio un gran successo aver raccolto in una sola giornata, quella del 25 aprile, una somma pari a 10mila euro. Un dato che testimonia che ognuno può contribuire in modo significativo, anche con poco, a risultati eccezionali. La nostra Associazione, ‘La Johfra’, ringrazia tutti coloro che hanno creduto nell’iniziativa, che credono nel valore della ricerca scientifica e nel lavoro dei ricercatori. Siamo già pronti a lavorare con ancora più entusiasmo alla quarta edizione di ‘Note d’Aprile’ per continuare a dare speranza a tutti i malati di SLA”.

E’ questo il commento di Giovanni Pintus, giovane presidente dell’Associazione ‘La Jhonfra’ di Castelsardo promotrice della terza edizione di ‘Note d’Aprile #TuttiuniticontrolaSLA”, con il prezioso supporto dell’Amministrazione comunale di Castelsardo e della Pro Loco Associazione turistica e con la collaborazione di tutte le Associazioni del territorio.

L’iniziativa, svoltasi lo scorso 25 aprile e scandita per una giornata intera da staffette musicali, è stata organizzata a favore della ricerca per la Sclerosi Laterale Amiotrofica, una malattia rara che oggi in Italia conta 6000 pazienti, e a sostegno di AriSLA, la Fondazione Italiana di ricerca per la SLA, che dal 2009 promuove e finanzia progetti di ricerca scientifica d’eccellenza per trovare al più presto una cura.

“La nostra città ha confermato ancora una volta di essere un grande alleato della ricerca scientifica sulla SLA– evidenzia Salvatore Suzzarellu, assessore comunale di Castelsardo – fornendo risposte concrete e dimostrando una eccezionale solidarietà e vicinanza ai bisogni dell’altro. Il Comune, insieme alla Pro Loco Associazione turistica e con la collaborazione di tutte le Associazioni del territorio, intende continuare ad impegnarsi affinché non si spengano i riflettori su questa malattia sulla quale, grazie alla ricerca, si può fare tanto”.

"Non è un caso che il leit motiv di ‘Note d’Aprile’ sia #TuttiuniticontrolaSLA”. E’ davvero fondamentale l’aiuto di tutti per poter sostenere il lavoro dei ricercatori, che ogni giorno sono impegnati a trovare una cura per i pazienti con la SLA - sottolinea il Presidente di AriSLA, Alberto Fontana-. Il mio sincero grazie lo rivolgo a tutte le Associazioni del territorio, alle Istituzioni locali per aver voluto rinnovare l’impegno a realizzare questa giornata speciale e un ringraziamento speciale ai ragazzi della ‘Jhonfra’ per lo straordinario impegno dimostrato. Per noi e soprattutto per i malati è fondamentale sapere di non essere soli, ma di avere vicino tanti amici pronti a lot