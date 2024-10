Si terrà domani 15 Settembre dalle 9.00, presso il porto turistico di Frigiano l’edizione 2019 di “Fondali Puliti”, promossa dal Comune su spinta dell’associazione Diving Sea Project, e alla quale hanno aderito anche la Lega Navale Italiana e il Centro Sub Castelsardo.

I volontari delle associazioni subacquee, dopo un’attenta verifica dei fondali antistanti Castelsardo, procederanno alla rimozione dei rifiuti. La ricerca interesserà, in particolare, il tratto antistante la Vignaccia e la Pedraladda, le spiagge di Lu Bagnu, il costone sotto la Punta Spinosa e quello della zona Romasino/Peruledda. Si interverrà anche all’interno del Porto mediante personale qualificato della Società Ge.Cas..

Sarà impegnata anche la Capitaneria di Porto di Porto Torres con un proprio mezzo navale per favorire le operazioni di recupero oltre ad emettere apposita ordinanza di interdizione alla navigazione nel tratto interessato.

L’assistenza in mare da una moto da salvamento con equipaggio K38 addestrato nel salvamento in acque, ed un’ambulanza con equipaggio a terra. Il materiale recuperato sarà trasportato a terra dai pescatori della locale marineria che, con le barche private, daranno il loro contributo alla giornata.

Sarà, poi, compito della ditta EcoNova provvederà al corretto smaltimento dei rifiuti ed al trasporto nei vari impianti di raccolta. L’iniziativa si concluderà con un momento conviviale per tutti i partecipanti L’evento ha ottenuto l’importante patrocinio dell’Assessorato alla difesa dell’ambiente della Regione Sardegna e la collaborazione del WWF Sub.

“L’ultima edizione della manifestazione Fondali Puliti si era tenuta qui nel 2013, quando ci si era concentrati solo all’interno del Porto Turistico – ha dichiarato Roberto Fiori, assessore comunale alle politiche ambientali . Ora l’obbiettivo è monitorare gran parte del litorale”.

“Oltre alle attività di ricerca in acqua e di recupero di materiale dal fondale, la giornata, sarà occasione per sensibilizzare tutti sul problema dell’abbandono indiscriminato di rifiuti in mare – ha aggiunto Giuseppe Corso, assessore ai servizi portuali - e per svolgere una vera attività di sensibilizzazione, per il rispetto del nostro mare”.

“Abbiamo accolto prontamente il grido d’allarme lanciato dai volontari delle associazioni, che durante le loro immersioni hanno potuto rendersi conto dello stato di salute dei nostri fondali – hanno concluso gli amministratori – con il contributo di tutti, attraverso azioni concrete che coinvolgano la cittadinanza, si vuole trasmettere un significativo messaggio ambientale”.